Геленджикский аэропорт в 2018 году обслужил более 290 тыс. человек

Пиковым месяцем по количеству обслуженных пассажиров в 2018 году стал июль — 68 тыс. 484.

За прошедший год аэропорт на прилет обслужил 143 тыс. 194 пассажира, на вылет — 151 тыс. 339.

В тройку лидеров по объемам перевозок вошли авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа». Совместно они перевезли 209 тыс. 454 пассажира, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Геленджик.

Из аэропорта Геленджика в период весенне-летней навигации 2018 года рейсы выполняли десять авиакомпаний по 13 направлениям.

Во время чемпионата мира по футболу прибытие команд, базирующихся в Геленджике, осуществляли международные рейсы из Исландии и Швеции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», После реконструкции аэропорт Геленджика будет принимать до 1 млн человек в год. Сейчас ведутся проектные работы, к строительству приступят в начале следующего года. Ввод в эксплуатацию нового терминала планируется в конце 2021 года.