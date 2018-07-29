Геленджичане приняли участие в съемках телеигры «Поле чудес»

Передача с участием жительницы села Архипо-Осиповка Маргариты Илюшкиной выйдет в эфир 3 августа.

Илюшкина приехала на передачу вместе со своим супругом Виктором. Поддерживал ее и вокальный коллектив «Берегиня» из соседнего села Текос, артисты исполнили песню «Пой, душа».

Ранее прошли съемки передачи с участием директора геленджикского Центра культуры и досуга «Творчество» Нины Прозоровской. В Москву она отправилась со своими коллегами и сувенирами, изготовленными геленджикскими мастерами прикладного искусства. Играть геленджичанке пришлось во второй, как оказалось, удачной для нее тройке, сообщает пресс-служба мэрии города.

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