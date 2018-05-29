Геленджик победил в федеральном конкурсе по благоустройству городской среды

Город получит 100 млн рублей на развитие Северного микрорайона и села Марьина Роща.

Победителей всероссийского конкурса «Создание городской среды в малых городах и исторических поселениях» объявили 29 мая в Москве.

Черноморский курорт был представлен проектом благоустройства Андреевского парка. Как рассказал глава Геленджика Виктор Хрестин, все средства будут направлены на озеленение Северного микрорайона и создание скверов. Также в городе заложат пешеходные зоны и велодорожки.

«Средства будут направлены на то, чтобы выполнить благоустройство территорий от Северного микрорайона до улицы Маршала Жукова в сторону Андреевского парка», — пояснил глава Геленджика Виктор Хрестин.

В этом году на конкурс поступило больше 400 заявок со всей страны, до финала дошли только 200 проектов, 80 из них, в том числе и представленный Геленджиком, стали победителями. Как рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, сейчас готовится обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать соревнование городов постоянным.

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