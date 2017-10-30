Геленджикская регата закроет сезон парусного спорта

Соревнования стартуют 31 октября и завершатся 5 ноября.

Акватория регаты ограничена Геленджикской бухтой. Это связано с возрастом участников: к соревнованиям допускаются яхтсмены от 7 до 15 лет. Всего выступят 400 спортсменов из различных регионов страны. Такой повышенный интерес обусловлен не только престижем гонок, но и другими факторами.

«Очень удобные сроки проведения соревнований. Комфортное месторасположение бухты, температура. Регата традиционно проводится в детские осенние каникулы. Все приезжают по возможности», — сказал тренер ЦОП Краснодарского края по водным видам спорта Александр Карманов.

Напутственное слово юным яхтсменам на церемонии открытия скажет бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по парусному спорту Денис Грибанов. Он уроженец Геленджика и сам когда-то принимал участие в этих стартах.

Всероссийская регата закроет сезон парусного спорта в городе. Начиная с апреля, там проводились различные старты. Следующие соревнования у яхтсменов будут уже в 2018 году.

В Сочи в январе пройдет Рождественская регата.

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