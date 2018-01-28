Геленджикские общественники устроили «Праздник двора»

28 января в 18:00

Концерт и розыгрыш лотереи 28 января провели в поселке Светлом.

Перед собравшимися выступили воспитанники местного дома культуры — детский коллектив «Светлячки», а также хореографический ансамбль села Адербиевка «Жемчужинки». Состоялась праздничная лотерея с подарками для жителей, а также игровая программа для детей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

В рамках объявленного президентом РФ Года добровольца и волонтера глава курорта Виктор Хрестин вручил значки трем активистам поселка. Он отметил, что сегодня в рядах геленджикских добровольцев есть не только школьники и студенты, но и старшее поколение, члены ТОС. Эти люди являются активными помощниками города.

Уже не первый год в Геленджике реализуется проект «Праздник нашего двора». В поселке Светлом праздник организовали власти города совместно с депутатами думы, активистами территориального общественного самоуправления и молодогвардейцами.

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