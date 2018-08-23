Геленджикский отряд МЧС пополнил автопарк новой машиной

Спецавтомобиль, который будет выезжать на экстренные вызовы, оснащен всем необходимым для спасения жизней людей.

Эту модель сотрудники называют эксклюзивной, хоть она и выглядит как обычная газель. На самом деле завод-изготовитель полностью адаптировал марку для спасателей. В кузове установлены ниши и крепления, которые могут вместить оборудование весом до 1,5 т. Предусмотрели и дополнительную розетку на 220 вольт. От нее может работать мощный прожектор — к примеру, если ночью ищут потерявшихся в лесу.

«Данный автомобиль уже идет полностью — с сиреной, громкоговорящим устройством. По нашей просьбе установили повышенные рессоры. Потому что на данный автомобиль будет грузиться оборудование, которое имеет свой вес», — отметил начальник управления ГО и ЧС Геленджика Александр Горбунов.

Завод-изготовитель дает гарантию в 150 тыс. км.

Перед покупкой спасатели рассматривали несколько вариантов — купить иномарку или отечественную, в итоге остановились на последней. Новая машина пришла на смену десятилетнему ветерану службы.

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