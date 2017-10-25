Геленджикский хлебозавод отметил 80-летие

В честь юбилея на здании, с которого началась история завода, повесили мемориальную доску.

Именно здесь в годы Великой Отечественной войны работники под бомбежками выпекали хлеб для фронта. Богатая история предприятия, по словам его директора, — заслуга всех сотрудников.

«Благодаря их любви к своему делу, благодаря их желанию сохранять предприятие мы и остались на плаву в сложные времена. Все наши работники на самом деле очень счастливые люди, и я испытываю тоже счастье, когда слышу спасибо за хлеб «Алексеевский», за торт, за очень вкусные пирожные. И правда, когда приносишь радость людям, это приятно», — рассказала директор Геленджикского хлебозавода Татьяна Рой.

С юбилеем предприятие поздравил и глава Геленджика Виктор Хрестин. На торжественном концерте он отметил, что сегодня хлебозавод занимает лидирующие позиции на рынке Кубани. Передовым сотрудникам и ветеранам вручили благодарности и грамоты.

«На этом предприятии я более 30 лет. Работая здесь, нужно любить свое предприятие, вкладывать в это всю свою душу, тепло своих рук, тепло своего сердца. Конечно, люди, которые так долго в этой профессии, — патриоты своего дела», — отметила сотрудница Геленджикского хлебозавода Нина Шулькевич.

Хлебозавод Геленджика открыл в Краснодарском крае 15 собственных магазинов. Попробовать свежую выпечку из города-курорта могут и жители краевой столицы.

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