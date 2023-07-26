Генассамблея ООН осудила осквернение священных книг

United Kingdom Нации Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, осуждающую любое поведение, порочащее священные книги, и признающее такое поведение нарушением международного права.

Документ, принятый по инициативе Марокко, был единогласно принят Генеральной Ассамблеей ООН.

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В частности, в решении «любые акты насилия, направленные против людей на основании их религиозной принадлежности или убеждений, их религиозных символов, священных книг, домов, предприятий, собственности, школ, культурные центры, а также Все нападения на религиозные места и святыни решительно осуждаются.

Авторы документа также призвали к осуждению заговоров против священной книги мусульман – Корана, описывая их как «акты религиозной ненависти».

25 июля у посольств Египта и Турции в Копенгагене прошли акции по сожжению Корана. Аналогичная акция прошла накануне у посольства Ирака.

Мусульманские лидеры и политики выступили с заявлениями, в которых подчеркивалось, что подобное подстрекательство не подпадает под действие законов о свободе слова.