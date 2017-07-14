Гендиректор ФК «Краснодар» опроверг переход Смолова в другую команду

Владимир Хашиг 14 июля прокомментировал слухи об уходе нападающего из команды.

«Негоже комментировать слухи. Особенно мне нравятся журналисты, которые хотят отправить наших сильнейших футболистов из России за рубеж — это вообще неприемлемо. Но нашему чемпионату уход сильных игроков не идет на пользу. Может, Сергей Николаевич [Галицкий] тоже должен был построить стадион за границей? Там ведь лучше. Смолов — наш футболист. У него есть опции, по которым он может теоретически уйти, но сейчас это все инсинуации со стороны», — сказал он.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 16 июля сыграет с «Рубином» в первом туре чемпионата России. «Краснодар» 14 июля представил новых игроков.

Смолов пропустит начало чемпионата России из-за травмы.

ФК «Зенит» опроверг информацию о том, что ведет переговоры со Смоловым. При этом 29 июня СМИ сообщили, что «Зенит» планирует приобрести форварда ФК «Краснодар» Федора Смолова. Позже телекомментатор Нобель Арустамян не исключил вариант, что краснодарскому клубу в обмен на Смолова могут предложить Кокорина с доплатой.

В ноябре 2016 года появились слухи о том, что Смолова планирует приобрести московский ФК «Спартак». Однако футболист заявил, что не собирается переходить в эту команду. Затем он сообщил, что готов перейти в европейскую команду в зимнее трансферное окно. В декабре 2016 года в СМИ появилась информация о том, что Смолов начал переговоры с «Боруссией». Китайский клуб в августе 2016 года предлагал Смолову контракт на 15 млн евро.

Зимой Федор Смолов заявлял, что отклонил «супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая» от клуба «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа». Позже он признался, что китайский клуб предлагал 10 млн евро в год и было тяжело отказать.

Весной в СМИ появилась информация, что Федор Смолов согласился на переход в турецкий «Фенербахче» по окончании сезона, а также, что форвард попал в сферу интересов «Эвертона».

Федор Смолов стал лучшим бомбардиром и MVP сезона Премьер-лиги. Российский футбольный союз признал его лучшим игроком года в стране.

Спортивный директор ФК «Краснодар» Алексей Зинин в апреле рассказал о том, как клуб будет искать замену форварду Федору Смолову в случае его ухода.

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