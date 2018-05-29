Гендиректор ФК «Краснодар»: увеличение количества клубов в РФПЛ необходимо

По словам Владимира Хашига, число команд в вышей лиги следует увеличить до 18.

«Мы за большее количество команд. Если в Кубке России будет по две встречи, начиная с 1/16 финала, тогда премьер-лигу можно не расширять. Если нет, то для такой огромной страны 18 участников чемпионата — это очень хорошо», — заявил Хашиг.

По его словам, увеличение клубов в РФПЛ необходимо. Так повысится интерес к футболу, арены начнут заполняться.

«Что касается финансов и всего, что с ними связано — темы более конкретные, которые требуют тщательной проработки», — цитирует генерального директора «Краснодара» «Спорт Экспресс».

Сейчас в РФПЛ выступает 16 команд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» предложил вернуть Кубок России к двухраундовой схеме. В сезоне 2017/18 Кубок России по футболу выиграл клуб «Тосно» из Ленинградкой области. Обладатель трофея получает право выступить в групповом турнире Лиги Европы, однако «Тосно» нарушил сроки подачи документов в УЕФА и лишился права получить лицензию на участие в еврокубках.

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