Гендиректор ФК «Краснодар»: вопрос смены тренера не обсуждается

Владимир Хашиг сообщил, что главный наставник «быков» Игорь Шалимов продолжит дальше работать в команде.

«Мы не играем в любимую футбольную игру болельщиков: проиграл — смени тренера! Тем более что мы, менеджмент клуба и селекционный отдел, разделяем с ним ответственность за полученный результат. Хотя нам иногда кажется, что от нас хотят многого и сразу. Мы пока делаем только первые шаги, чтобы закрепиться в числе топ-клубов российского футбола», — заявил гендиректор «Краснодара».

По его словам, Игоря Шалимова попросят уделить больше внимания на работу с молодыми игроками, особенно с теми, кто пришел из академии клуба.

«Они, вполне возможно, не будут получать достаточной игровой практики в первой команде, и поэтому с ними должна вестись дополнительная интенсивная работа», — цитирует Хашига пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 24 августа на выезде проиграл «Црвене Звезде» и завершил свое выступление в Лиге Европы. Игорь Шалимов назвал катастрофой вылет клуба из еврокубка.

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