Гендиректор ФК «Краснордар» поддержал предложение о сокращении числа команд РФПЛ

Об этом Владимир Хашиг заявил 14 декабря.

«Очень важно увеличить количество игр в российском чемпионате, и мы полностью поддерживаем мнение, что их очень мало. Форма, которую предлагает Федун, возможна и она нас устраивает. Другой вариант — увеличение количества клубов, но глядя на посещаемость и инфраструктуру команд нижней части таблицы, стоит признать — то, что предлагает владелец «Спартака», более разумно. Мы давно выступали за увеличение в той или иной форме числа встреч в РФПЛ, поэтому с удовольствием поддерживаем эту инициативу», — цитирует Владимира Хашига «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», владелец ФК «Спартак» Леонид Федун предложил сократить число участников чемпионата премьер-лиги до 14 команд.

Вернуться на ленту

Источник