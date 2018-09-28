Гендиректор «Магнита» возглавила рейтинг женщин-руководителей в России

Ольга Наумова начала руководить сетью «Магнит» в июне.

В рейтинг РБК включили женщин, которые являются главными исполнительными лицами компаний и «дочек» транснациональных корпораций с выручкой от 17 млрд рублей.

Положение в рейтинге зависело от трех пунктов: выручки возглавляемой компании, численности штата и динамики выручки компании в 2017 году и сравнения показателя с динамикой среднеотраслевого показателя за тот же период. Количество женщин-CEO во главе крупнейших российских компаний и местных «дочек» зарубежных корпораций в отчетный период выросло с 35 до 38 человек: 27 менеджеров руководят отечественными предприятиями, 11 — локальными офисами «иностранцев».

Первое место заняла Ольга Наумова. На второй строчке — Наталья Еремина из металлургического гиганта ОМК, на третьей — гендиректор дилерской группы «Рольф» Светлана Виноградова, сообщает РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на должность директора «Магнита» назначили экс-главу «Пятерочки» Ольгу Наумову.

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий в феврале покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ.

«Магнит» опустился со второго на четвертое место в рейтинге компаний Forbes.

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