Гендиректор «Магнита» выступил за выплаты 40% прибыли в качестве дивидендов

По мнению Хачатура Помбухчана, необходимо пересогласовать политику выплат дивидендов с советом директоров.

«Я продолжаю считать, что мы должны будем пересогласовать дивидендную политику с советом директоров, переутвердить и продолжать выплачивать дивиденды в размере не менее 40% от чистой прибыли каждый год», — сказал гендиректор «Магнита».

Дивидентную политику утвердит совет директоров.

Ранее Помбухчан сообщал, что «Магнит» может отказаться от выплаты дивидентов. Однако в день объявления о сделке Сергея Галицкого и ВТБ ретейлер заявил, что дивидендную политику сохранят, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основатель «Магнита» Сергей Галицкий покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ.

Должность генерального директора «Магнита» занял Хачатур Помбухчан.

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