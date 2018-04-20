Гендиректор «Магнита» выступил за выплаты 40% прибыли в качестве дивидендов

По мнению Хачатура Помбухчана, необходимо пересогласовать политику выплат дивидендов с советом директоров.
«Я продолжаю считать, что мы должны будем пересогласовать дивидендную политику с советом директоров, переутвердить и продолжать выплачивать дивиденды в размере не менее 40% от чистой прибыли каждый год», — сказал гендиректор «Магнита».
Дивидентную политику утвердит совет директоров.
Ранее Помбухчан сообщал, что «Магнит» может отказаться от выплаты дивидентов. Однако в день объявления о сделке Сергея Галицкого и ВТБ ретейлер заявил, что дивидендную политику сохранят, сообщает «Интерфакс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», основатель «Магнита» Сергей Галицкий покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ.
Должность генерального директора «Магнита» занял Хачатур Помбухчан.
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