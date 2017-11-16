Гендиректор Новороссийского порта ушел в отставку

Временно исполняющим обязанности гендиректора НМТП назначили главу двух дочерних структур «Транснефти» Сергея Киреева.

Совет директоров Новороссийского морского торгового порта принял отставку гендиректора Султана Батова. Врио главы компании назначили Сергея Киреева, рассказали в группе «Сумма». Окончательно утвердить его кандидатуру должны на внеочередном собрании акционеров 25 декабря.

Киреев работает в транспортной сфере с 1994 года. Он возглавлял ТОО «Евразия Бункер», был гендиректором ЗАО АКВАТРЕЙД и гендиректором ООО «Юг-Транс-Ойл» в Москве. Киреев десять лет руководит компанией «Транснефть-Терминал», занимающейся перевалкой нефти, и возглавляет «Транснефть-Сервис», которая отвечает за морской и внутренний водный транспорт. Был членом совета директоров НМТП и входил в его состав с 2014 года до июня 2016 года.

Экс-гендиректор НМТП Султан Батов через месяц должен возглавить созданную дочернюю компанию «НМТП-Строй», которая займется реализацией программы строительства и реконструкцией порта, пишет «Коммерсант».

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