Гендиректор РФС: «Краснодар» уже выбрал оборудование для видеоповторов

Александр Алаев рассказал, какое участие в эксперименте введения в матчах Премьер-лиги системы видеоповторов примет президент «Краснодара» Сергей Галицкий.

«Он [Галицкий] вышел с инициативой опробовать систему на стадионе «Краснодар». Начать с него. Мы уже связали Галицкого со всеми производителями. «Краснодар» изучил предложения, выбрал подходящее оборудование и установит его у себя. Мы посмотрим, как это работает, там и решим — может, возьмем комплект у другой компании. Скорее всего, это будет мобильное оборудование, которое можем использовать даже в неофициальных матчах, чтобы протестировать систему», — пояснил Алаев.

Гендиректор Российского футбольного союза также пояснил, в каких случаях могут применяться видеоповторы.

«По протоколу только четыре момента могут просматривать на видеоповторе: 1) гол засчитан/отменен; 2) пенальти назначен/не назначен; 3) красная карточка показана/не показана; 4) ошибочно определен игрок, подвергшийся дисциплинарным санкциям. В любом случае решение принимает главный арбитр. Если он уверен, что пенальти не было, значит, он не будет останавливать игру для видеоповтора», — цитирует Алаева «Чемпионат.com».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», правление РФПЛ 4 октября поддержало идею введения системы видеоассистентов арбитров на матчах чемпионата лиги.

На Кубке конфедераций вводили систему видеоповторов во время игр. Ее решили использовать и на чемпионате мира по футболу 2018 года.

ФК «Краснодар» предложил в качестве эксперимента ввести систему видеоповторов на его домашних матчах. Однако в начале сезона-2017/18 РФПЛ президент лиги Сергей Прядкин заявил, что пока систему видеоповторов вводить не будут.

ФК «Краснодар» в октябре подписал соглашение на установку на стадионе системы видеоповторов.

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