Гендиректор ХК «Сочи»: рассчитываем обойтись без задержек по зарплате

По словам генерального директора Сергея Воропаева, в предстоящем сезоне КХЛ клуб рассчитывает обойтись без задержек по зарплате, но гарантий по этому вопросу дать никто не сможет.

«Сочи» в сезоне-2017/18 занял шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф со счетом 1:4 уступил финскому «Йокериту» в серии первого раунда. Клуб ранее неоднократно испытывал финансовые трудности по ходу сезона.

Воропаев высказался на тему возможного выступления омского «Авангарда» в ледовом дворце «Большой» в Сочи.

«К нам «Авангард» не обращался, не связывался. Вообще сложно сказать, какой эффект может дать выступление омского клуба в Сочи, какая будет аудитория, как отнесутся местные люди. Город все-таки у нас не такой большой, хотя не секрет, что в Сочи живет много бывших омичей», — цитирует Сергея Воропаева «Р-Спорт».

Хоккеисты петербургского СКА 4 августа обыграли «Сочи» в матче домашнего для черноморской команды предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Встреча завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу питерской команды. У победителей отличились Сергей Плотников, Сергей Калинин, Александр Барабанов и Илья Каблуков. У сочинцев шайбу забросил Вадим Хлопотов.

В следующем матче «Сочи» сыграет с олимпийской сборной России 6 августа.

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