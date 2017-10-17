Гендиректором Краснодарского музея имени Фелицына стал Игорь Победа

Его назначили на должность руководителя учреждения в октябре.

Николай Победа родился в 1986 году. Он имеет высшие экономическое и юридическое образования, опыт работы в региональных управлениях федеральных органов надзора, в государственных учреждениях культуры.

До назначения руководителем музея имени Фелицына Победа работал заместителем директора Краснодарской государственной универсальной научной библиотеки имени Пушкина, сообщает пресс-служба музея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», руководитель Краснодарского краевого историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына Андрей Карякин в мае покинул свой пост.

Андрей Карякин стал и. о. руководителя музея в мае 2014 года. В августе 2013 года в музее разгорелся скандал, связанный со сменой начальства. Коллектив выступил против увольнения Дмитрия Саетовича и опубликовал на своем сайте открытое обращение в адрес губернатора Кубани.

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