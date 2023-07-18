Генерал Сирски: На самом деле наши результаты идут не так быстро, как хотелось бы

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский рассказал военному корреспонденту Би-би-си на востоке Украины Джонатану Билу о том, как продвигается наступление на Украину.

«Мы хотим добиться результатов очень быстро. – говорит генерал Сирский. “Но на самом деле это почти невозможно.”

По его словам, район на востоке укрыт минами и оборонительными заграждениями. По его словам, у русских войск много укреплений: “Поэтому наше наступление идет не так быстро, как хотелось бы.” имеет преимущество.

– Я считаю, что сила нашей армии в единстве нашего военного руководства и взаимного доверия солдат, – говорит он.