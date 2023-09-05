Генеральная Ассамблея ООН сегодня начнет работу в Нью-Йорке

Сегодня в Нью-Йорке начинается 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В повестку дня сессии вошли основные международные проблемы и кризисы, изменение климата, обеспечение устойчивого развития, решение долговых проблем развивающихся стран.

ИА ТАСС сообщает, что пройдет неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи. 19 – соответствует 25 сентября. Мировые лидеры и министры иностранных дел представляют свои взгляды на международную ситуацию и борьбу с глобальными проблемами.

Неделя высокого уровня начнется с выступления президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы. После него выступит президент США Джо Байден.

Участие лидеров России, Великобритании, Китая и Франции в сессии Генеральной Ассамблеи в этом году не планируется.

В Генеральной Ассамблее примет участие Президент Украины Владимир Зеленский.

20 сентября Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине.

По инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в рамках недели высокого уровня пройдет саммит по целям устойчивого развития.