Генеральное консульство в Стамбуле распространило обращение к узбекам в Турции

Даша 23.07.2023 В мире

Недавно турецкая полиция провела «специальные рейды» в Стамбуле и других крупных городах, и сообщалось, что в отношении иностранцев, в том числе граждан Узбекистана, нарушивших турецкое законодательство, принимаются соответствующие меры. В связи с этим граждан, находящихся по разным причинам в Турции, просят полностью соблюдать местные законы.

Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт) и вид на жительство в Турции (икамет изни)”, – говорится в сообщении генконсульства.

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