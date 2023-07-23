Генеральное консульство в Стамбуле распространило обращение к узбекам в Турции

Недавно турецкая полиция провела «специальные рейды» в Стамбуле и других крупных городах, и сообщалось, что в отношении иностранцев, в том числе граждан Узбекистана, нарушивших турецкое законодательство, принимаются соответствующие меры. В связи с этим граждан, находящихся по разным причинам в Турции, просят полностью соблюдать местные законы.

Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт) и вид на жительство в Турции (икамет изни)”, – говорится в сообщении генконсульства.