Генеральный директор Валютной биржи Республики Узбекистан Рашид Усманов провёл встречу с руководством Кыргызской фондовой биржи (КФБ).

Генеральный директор Валютной биржи Республики Узбекистан Рашид Усманов с руководителями Кыргызской фондовой биржи ( QFB) провел встречу с

В ходе встречи были обсуждены различные направления сотрудничества между УзРВБ и QFB, в том числе обмен опытом в области развития валютного рынка и рынка государственных ценных бумаг, а также развития торговых и программных комплексов. , готово.

Гости высоко оценили работу, проводимую УзРВБ по совершенствованию биржевой инфраструктуры, модернизации торгово-клиринговой и депозитарной системы, и выразили заинтересованность во внедрении опыта УзРВБ в этой сфере.