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Генеральный директор Валютной биржи Республики Узбекистан Рашид Усманов провёл встречу с руководством Кыргызской фондовой биржи (КФБ).

Даша 13.09.2023 В мире

General Директор Валютной биржи Республики Узбекистан Рашид Усманов провел встречу с руководителями Кыргызской фондовой биржи (КФБ)

Генеральный директор Валютной биржи Республики Узбекистан Рашид Усманов с руководителями Кыргызской фондовой биржи ( QFB) провел встречу с

В ходе встречи были обсуждены различные направления сотрудничества между УзРВБ и QFB, в том числе обмен опытом в области развития валютного рынка и рынка государственных ценных бумаг, а также развития торговых и программных комплексов. , готово.

Гости высоко оценили работу, проводимую УзРВБ по совершенствованию биржевой инфраструктуры, модернизации торгово-клиринговой и депозитарной системы, и выразили заинтересованность во внедрении опыта УзРВБ в этой сфере.

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