Генеральный секретарь ООН позвонил в Колокол мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позвонил в Колокол мира на ежегодной церемонии перед общими дебатами. Во время церемонии открытия прозвучал призыв Генерального секретаря к миру во всем мире.

Зарубежные СМИ сообщили, что мероприятие состоялось в японском саду штаб-квартиры ООН.

Член Этот звонок , сделанный из монет стран, был подарен борцом за мир Накагава Тёдзи в 1954 году. На церемонии также присутствовали дочь Накагавы Такасэ Сейко и постоянный представитель Японии при ООН Исикане Кимихиро. Прежде чем позвонить в колокол, Гутерриш произнес речь, напомнив нам, что мир – это не только ответственность правительств или президентов, но дело, которое принадлежит всем нам.