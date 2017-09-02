Генконсульства США в РФ частично возобновили работу по выдаче виз

Работа по выдаче виз в США частично возобновлена в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Об этом сообщил источник в дипломатических кругах. По его словам, госдеп США оценивает свои новые, значительно ограниченные возможности, чтобы понять, в состоянии ли генконсульства проводить собеседования для получения виз, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России. Это связано с уменьшением числа сотрудников посольства страны.

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