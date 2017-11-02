Генконсульство Франции сократило срок выдачи виз россиянам до 48 часов

0
1

По данным СМИ, нововведение вступит в силу 2 ноября.

Французское генконсульство в Москве начнет выдачу туристических виз гражданам РФ в двухдневный срок. Отмечается, что пока это правило касается тех туристов, которые подают документы на визу в московском визовом центре. Для других регионов срок выдачи виз сократят позже.

В июле премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что власти страны намерены сократить срок выдачи туристических виз гражданам иностранных государств, включая Россию, до 48 часов, сообщает ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА