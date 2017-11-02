Генконсульство Франции сократило срок выдачи виз россиянам до 48 часов

По данным СМИ, нововведение вступит в силу 2 ноября.

Французское генконсульство в Москве начнет выдачу туристических виз гражданам РФ в двухдневный срок. Отмечается, что пока это правило касается тех туристов, которые подают документы на визу в московском визовом центре. Для других регионов срок выдачи виз сократят позже.

В июле премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что власти страны намерены сократить срок выдачи туристических виз гражданам иностранных государств, включая Россию, до 48 часов, сообщает ТАСС.

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