Генконсульство Турции перенесут в Краснодар из Новороссийска

С таким предложением выступил МИД. Его поддержало Правительство РФ.

«Принять предложение МИДа России… о переводе Генерального консульства Турецкой Республики из Новороссийска в Краснодар с консульским округом, включающим территории Краснодарского края, Республики Адыгея и Ростовской области», — говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на портале правовой информации.

Министерству поручено оформить достигнутую договоренность с Турцией, а администрациям Краснодарского края и Краснодара рекомендовано выделить для консульства рабочее и жилое помещение.

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