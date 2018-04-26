Генподрядчик: движение по Крымскому мосту откроют до начала летнего сезона

Об этом сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

«Как и обещали, движение по Крымскому мосту будет открыто до летнего сезона. Ориентируемся на вторую половину мая», — цитирует Рыженькина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строители полностью завершили укладку асфальта на автодорожной части транспортного перехода. Асфальтобетонной смесью покрыты в два слоя все мостовые пролеты сооружения. Одновременно дорожники продолжают обустройство автодороги, готовясь к открытию движения легковых автомобилей и автобусов, назначенному на май этого года.

Сейчас дорожники сосредоточены на финальных типах работ. Установлены уже почти все мачты освещения — всего их 1 тыс. 72. Барьерное ограждение выполнено более чем на 80% от проекта, всего — более 75 км, шумозащитные экраны смонтированы более чем наполовину. Наносят горизонтальную разметку на дорожное полотно.

Космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Крымский мост с борта МКС.

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