Генподрядчик: движение по Крымскому мосту откроют до начала летнего сезона

Об этом сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.
«Как и обещали, движение по Крымскому мосту будет открыто до летнего сезона. Ориентируемся на вторую половину мая», — цитирует Рыженькина ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», строители полностью завершили укладку асфальта на автодорожной части транспортного перехода. Асфальтобетонной смесью покрыты в два слоя все мостовые пролеты сооружения. Одновременно дорожники продолжают обустройство автодороги, готовясь к открытию движения легковых автомобилей и автобусов, назначенному на май этого года.
Сейчас дорожники сосредоточены на финальных типах работ. Установлены уже почти все мачты освещения — всего их 1 тыс. 72. Барьерное ограждение выполнено более чем на 80% от проекта, всего — более 75 км, шумозащитные экраны смонтированы более чем наполовину. Наносят горизонтальную разметку на дорожное полотно.
Космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Крымский мост с борта МКС.
Все новости по теме:
Строительство Керченского моста
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту