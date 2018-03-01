Генподрядчика реконструкции «Фишта» потребовали повторно признать банкротом

Иск на банкротство ООО «СМУ "Краснодар"» в Арбитражный суд Краснодарского края подала частная компания «Сигма».

Заявление поступило 28 февраля. Дело рассматривают в первой инстанции. Дату первого заседания еще не назначили, сообщается в материалах суда.

ООО «СМУ «Краснодар»» является генеральным подрядчиком реконструкции сочинского стадиона «Фишт». В октябре прошлого года Арбитражный суд Краснодарского края ввел до 4 апреля процедуру наблюдения в ООО «СМУ «Краснодар»». Инициатором процедуры банкротства выступила краснодарская компания «РосГлавСтройИнвест». Сумма долга составляла 5 млн рублей.

В декабре суд прекратил процедуру банкротства, так как предприятие погасило задолженность. Всего с момента введения процедуры наблюдения в отношении компании были заявлены требования в размере 156,8 млн рублей.

Несколько кредиторов организации опротестовали решение и потребовали продолжить процедуру банкротства. Суд встал на сторону ответчика, поскольку с заявлением обратилась меньшая часть кредиторов. На них пришлось 2,7% от всех заявленных требований, а срок исполнения большей части обязательств еще не наступил, сообщает РБК.

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