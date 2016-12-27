Генподрядчика ж/д подходов к Керченскому мосту определят в январе

Генерального подрядчика по строительству железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив планируют определить в январе.

Конкурс объявило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). Генподрядчика собираются определить по итогам запроса предложений.

Срок исполнения контракта — декабрь 2019 года. Максимальная цена контракта составляет 16,9 млрд рублей. Заявки принимают до 9 января.

Ранее проводились конкурсы с ограниченным участием. Однако подрядчика не определили из-за отсутствия заявок, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Правительство РФ в июле уточнило стоимость моста в Крым. Она снизилась на 380 млн рублей.

В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

Фоторепортаж о строительстве моста через Керченский пролив смотрите здесь.

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