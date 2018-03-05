Генпрокуратура проверит допинг-случаи российских спортсменов на ОИ-2018

В приеме допинга обвинили участников Игр в Пхенчхане керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистку Надежду Сергееву.

Генеральная прокуратура России планирует провести проверку по факту обнаружения положительных допинг-проб у двух российских атлетов на Олимпиаде в Южной Корее.

«Генеральная прокуратура РФ проверит информацию о возможных нарушениях законодательства по противодействию использования допинга спортсменами, вошедшими в олимпийскую сборную России, а также сопутствующие этому обстоятельства», — цитирует официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», допинг-проба «Б» Александра Крушельницкого показала положительный результат на наличие мельдония в организме спортсмена. Керлингист опроверг употребление допинга на Олимпиаде. Крушельницкого и его партнершу Анастасию Брызгалову лишили бронзовых медалей ОИ-2018. Суд признал российскую бобслеистку Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане прошли с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, соревновавшиеся под олимпийским флагом, завоевали 17 медалей, в том числе две золотые. Золотые награды выиграли фигуристка Алина Загитова и российские хоккеисты, которые в финале в овертайме обыграли сборную Германии.

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