Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции за три года в 148 млрд рублей

Об этом рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

«Как следует из результатов расследования уголовных дел, размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два года и три квартала текущего составил более 148 млрд рублей», — пояснил он.

По словам Чайки, прокуроры вместе с другими правоохранительными органами решают задачи по минимизации и ликвидации последствий коррупционных проявлений.

«Благодаря принятым мерам удалось повысить результативность работы по возмещению ущерба. Добровольно погашенный ущерб составил более 11 млрд рублей. Приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму более 78 млрд рублей. Речь идет об изъятом и арестованном имуществе», — уточнил генпрокурор.

Он отметил, что по официальным данным, только за последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осудили более 45 тыс. человек. Среди них 4,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, более 400 депутатов, около 3 тыс. должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.

Всего за десять лет органы прокуратуры РФ выявили более 3 млн нарушений законодательства о противодействии коррупции, пишет «Коммерсантъ».

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