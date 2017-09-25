Генпрокуратура РФ проверила работу «ВИМ-Авиа»

Генпрокуратура 18 сентября внесла руководителю Росавиации представление об устранении нарушений.

Во время проверки установили, что ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» в пиковый летний сезон авиаперевозок не соблюдала требование о наличии в резерве достаточного количества воздушных судов по требованию Минтранса.

Всего с января по август 2017 года с задержкой более двух часов выполнено 1 тыс. 20 рейсов, что составляет около 12% от общего количества рейсов, при этом 209 рейсов задержали более чем на шесть часов. В связи с этим юридическое лицо и генерального директора авиакомпании привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».

Несмотря на это в сентябре авиакомпанией вновь допущены массовые задержки рейсов из Турции, Армении, Греции, а также на внутренних маршрутах, в том числе из труднодоступных районов. Кроме того, авиакомпания нарушает режим труда и отдыха членов экипажей воздушных судов, что может негативно сказаться на безопасности полетов.

По данным фактам ответственные должностные лица организации привлечены к административной ответственности по ч. 8 ст. 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Также в авиакомпании регулярно возникает задолженность по заработной плате.

Несмотря на информацию о системных нарушениях в деятельности авиакомпании, Росавиация уклонилась от оценки соответствия перевозчика сертификационным требованиям и не обеспечила контроль за соблюдением авиакомпанией федеральных авиационных правил.

Учитывая, что бездействие ответственных должностных лиц Росавиации и ее территориального органа создает условия к дальнейшим массовым нарушениям прав пассажиров и работников авиакомпании, 18 сентября 2017 года Генпрокуратура внесла руководителю Росавиции представление об устранении нарушений и потребовала дать оценку соответствия ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» сертификационным требованиям, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в сентябре больше чем на сутки задержали авиарейс в Москву авиакомпании «ВИМ-Авиа». Задержки рейсов этой авиакомпании случались и раньше. В июне Ростуризм попросил наладить перелеты в Крым и Сочи, сокращенные из-за авиакомпании. Минтранс РФ поручил Росавиации провести оценку финансовых рисков компании «ВИМ-Авиа».

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