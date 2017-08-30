Генпрокуратура РФ проверит программу «Пока все дома»

В ведомстве начали проверять сведения о возможных нарушениях, допущенных при съемках телепрограммы.

Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 млн рублей, выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах.

В прокуратуре дадут оценку законности действий всех лиц, причастных к изложенным в СМИ обстоятельствам. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

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