Это одновременно и live-трансляция, и стриминговый канал, и интерактивный чат, где пользователи задают вопросы и получают консультации.

Жалобы, требующие проверок, сразу направляются в профильные подразделения прокуратуры.

Через «Эфир» уже удалось решить много конкретных проблем. Так, в Удмуртии сиротам в ускоренном режиме выдали квартиру, в Уфе мать с больным ребенком перевезли из барака в нормальную квартиру, из одного антикафе забрали краснокнижного филина, которого содержали там для развлечений.

По многим темам в «Эфире» дают оперативные правовые консультации. Например, по льготам многодетным матерям, оформлению земельных участков и льготного жилья, плохой работе ЖКХ и аварийных служб, отказам на прием детей в детский сад, нарушению прав детей в школах.

Генпрокуратура расскажет, в какой орган власти эффективнее обратиться, как составить жалобу и что сделать, чтобы не было лишней волокиты.

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