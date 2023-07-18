Генпрокуратура: За полгода природе нанесен ущерб на 3,6 млрд сумов

В рамках объявленного Президентом нашей страны и тем самым увеличить количество зеленых насаждений в нашей республике проводятся широкомасштабные работы.

Тем не менее нередки случаи незаконной вырубки и уничтожения деревьев и кустарников отдельными лицами.

Например, “U.O.M.A.” 2 тысячи 421 растение таджикской кавраги, произрастающих в естественных условиях в горных и предгорных районах, закрепленных за совместным предприятием общества с ограниченной ответственностью, были высушены путем картонирования и 81 растение срезано для получения сока.

В связи с данной ситуацией в отношении ответственных лиц общества возбуждено уголовное дело по ст. 192-11 и ст. 202 УК РФ.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, за 6 месяцев 2023 года в стране выявлено более 2000 нарушений, связанных с незаконной вырубкой деревьев и кустарников. При этом природе нанесен ущерб на 3,6 миллиарда сумов.

В связи с выявленными фактами нарушения законодательства возбуждено 7 уголовных дел и более 2000 административных дел, взыскан ущерб на 1,7 млрд сумов.

В целях предотвращения нанесения ущерба природе проводится пропагандистская работа. Генпрокуратура также подготовила видео на эту тему.