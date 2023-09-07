Генсек НАТО поблагодарил Турцию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Турции за усилия, связанные с «Зерновым соглашением», — заявил он в своем выступлении на p>

Напоминаем, что в июле 2022 года Турция, Россия, Украина и ООН подписали «Зерновое соглашение». Срок действия документа истек 17 июля этого года, и Москва прекратила участие в соглашении.

На заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся 21 июля, большинство стран отвергли российское «Зерновое соглашение». “срок. призвали к продлению.

Напомним, что 4 сентября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в Сочи будущее “Зернового соглашения”.

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