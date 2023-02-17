Генсек НАТО посетил регионы Турции, пострадавшие от землетрясения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил районы, пострадавшие от землетрясения в Турции 15-16 февраля.

По сообщению пресс-службы НАТО, Йенс Столтенберг в Анкаре, Турция, встретился с президентом Республики Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглы.

Землетрясение, произошедшее в Турции, является самой страшной и разрушительной катастрофой, зафиксированной на территории государств-членов альянса с момента создания НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Турции Мавлютом Чавушоглу.

По его словам, все страны-члены НАТО организуют миллионные кампании помощи в евро для Турции. Йенс Столтенберг оценил это как большую ценность солидарности.

Напоминаем, что 6 февраля в турецком регионе Кахраманмарас произошло два землетрясения силой более 7 баллов. Землетрясение ощущалось в 10 регионах страны, а также в соседних странах, в том числе в Сирии.