Генсек ООН призвал Россию вернуться к зерновому соглашению

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Россию “действующей в соответствии с его последним предложением” о возобновлении участия в зерновом соглашении. Об этом глава Всемирной организации заявил на саммите ООН по продовольственным системам, прошедшем в Риме.

“Когда завершится Черноморская инициатива, самые уязвимые заплатят самую высокую цену. “Мы уже видим негативное влияние на мировые цены на пшеницу и кукурузу, и страдают все”, – сказал он.

По словам Гутерриша, реализация Черноморской зерновой инициативы позволила безопасно экспортировать более 32 млн тонн продовольственных товаров из портов Украины и РФ с использованием тысяч судов. Он отметил, что внес большой вклад в обеспечение стабильности мировых цен на свою продукцию.

17 июля Россия объявила о прекращении участия в зерновой сделке.

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