Генсек ООН призывает к продлению зернового соглашения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновое соглашение. Соответствующее заявление от имени Генерального секретаря сделал его заместитель пресс-секретаря Фархан Хак.

«Генеральный секретарь призывает стороны ускорить операции и использовать все возможные средства для обеспечения продолжения действия этого важного соглашения, которое должно быть продлено 17 июля», — говорится в заявлении.

Генеральный секретарь ООН заявил, что темпы проверок в рамках Черноморской зерновой инициативы замедлились. “Это привело к сокращению движения судов, заходящих и выходящих из морских портов Украины, а также к уменьшению поставок основных продуктов питания на мировые рынки”, – предупредил Гутерриш.

Согласно заявлению. , морском гуманитарном коридоре значительно сократился экспорт продуктов питания.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продуктов питания и удобрений на международный рынок. Изначально договоры заключались на 120 дней.

В ноябре прошлого года их действие было продлено на такой же срок. 18 марта этого года Россия объявила о продлении соглашения на 60 дней.