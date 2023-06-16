Генсек ООН выразил надежду, что лидеры африканских стран договорятся о продлении зернового соглашения с Путиным

Генеральный секретарь ООН выразил надежду, что делегация лидеров африканских стран, которая вскоре встретится с президентом России Владимиром Путиным, договорится о продлении соглашение об экспорте украинского зерна.

«После переговоров Путина с лидерами африканских стран будет положительный результат по зерновой сделке, а также наши действия в рамках экспорт российских продуктов питания и удобрений. Надеюсь”, — сказал Гутерриш.

В четверг африканская делегация встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве. По плану делегация посетит Киев в пятницу и встретится с Владимиром Зеленским, а в субботу с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По данным Reuters, лидеры африканских стран встретятся между Украиной и Россией. пытается добиться прекращения боевых действий и предлагает Москве вывести свои войска с Украины и ослабить санкции в отношении Киева и стран Запада.

Агентство добавило, что представители Африканского континента и Путин, одна из тем из переговоров должно быть соглашение по зерну. Это позволит им экспортировать миллионы тонн украинского зерна через черноморские порты и тем самым снизить цены на мировом рынке, что немаловажно для африканских стран.