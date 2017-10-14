Генсекретарь ФИФА посетит фестиваль молодежи и студентов в Сочи

Фатма Самура станет спикером дискуссии «Инвестиции в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола», которая пройдет 20 октября.

На мероприятии выступит директор World Football Forum Эдвард Коуэлл, посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева и офицер Российского футбольного союза по борьбе с проявлением дискриминации Алексей Смертин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

Вместе с участниками площадки «Экология и здоровье» эксперты обсудят опыт развития мирового футбола, как систему оздоровления населения планеты, привития здорового образа жизни и любви к активному досугу.

«Независимо от того, сколько вы путешествуете по миру и как тесно взаимодействуете с людьми со всех шести континентов, всегда есть чему учитьсяю. Есть что-то волшебное, когда так много молодых людей со всей планеты собираются, чтобы обсудить такие темы, как образование, культура, спорт и развитие. В некотором смысле, мы увидим, как строится история, станем свидетелями формирования мира будущего», — сказала Самура.

Планируется, что генеральный секретарь ФИФА примет участие в награждении победителей Кубка континентов на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи завершают подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Открытие на курорте пройдет 15 октября. Первые гости уже начали прибывать в Сочи. В Москве парад в честь открытия фестиваля пройдет 14 октября.

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