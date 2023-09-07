Генштаб Украины: Нам удалось добиться успеха на Бахмутском направлении

В результате наступательных действий украинская армия добилась частичного успеха на юге Бахмута. Об этом говорится в информации Генерального штаба ВСУ.

“Силы обороны на Бахмутском направлении предотвратили атаки противника в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. При этом в результате наступательных действий силы обороны добились частичного успеха на юге Бахмута, вытеснили противника с позиций и укрепили достигнутые им рубежи”, – говорится в сообщении.

По информации, Лиманский и вражеский удары на Авдеевском направлении были предотвращены. В направлении Мариинского продолжают сдерживать продвижение россиян.

По данным “РБК-Украина”, силы обороны успешно продвинулись в направлении Мелитополя.