Генштаб ВС Турции: позиция наших военных была известна России до авиаудара

Генштаб ВС Турции 10 февраля заявил, что российская сторона знала о расположении турецких военных в Сирии за день до нанесения авиаудара.

«Наши силы на протяжении десяти последних суток находились на том же месте. В последний раз 8 февраля после попадания ракеты из подконтрольного Российской Федерации региона по дружественным (Турции) подразделениям в 23:11 координаты наших военных были сообщены командованию на базе Хмеймим. В то же время военный атташе РФ в Анкаре был приглашен в Генштаб, где ему повторно были переданы эти координаты», — говорится в сообщении турецкой стороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные руководствовались теми координатами, которые были переданы турецкими партнерами, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сирии 9 февраля погибли трое турецких военнослужащих в результате случайного авиаудара ВКС России.

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