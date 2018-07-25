Геоинформационный портал о развитии Сочи создали воспитанники «Сириуса»

В сочинском образовательном центре школьников обучили основам обработки космических снимков.

Специалисты холдинга «Российские космические системы» прочитали в «Сириусе» курс лекций по «космической» географии и использовании систем дистанционного зондирования Земли.

На практическом этапе проекта воспитанники «Сириуса» провели автоматизированную обработку отечественных и зарубежных космических снимков Большого Сочи, а затем совместили разновременные снимки для формирования карт изменений.

Чтобы собрать дополнительную информацию, школьники с помощью технологий спутниковой навигации отслеживали дорожный трафик, количество отдыхающих. На завершающем этапе всю полученную информацию проанализировали и структурировали для создания на ее основе онлайн-геопортала.

После тестирования на серверах РКС портал планируется открыть для широкого использования, сообщает пресс-служба РКС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник