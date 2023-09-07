Германия, Италия, Швеция и Испания подписали соглашение о создании нового танка

Германия подписала соглашения с Италией, Испанией и Швецией о разработке танка нового поколения Leopard 2.

Krauss-Maffei Wegmann разработает танк Ответственность за это будут нести танковые компании и компании “Рейнметалл”. В Минобороны Германии информацию о подписании контракта не прокомментировали.

В проекте также примут участие шведская компания «Saab» и итальянская «Leonardo». Что это за испанская компания, неизвестно.

Следует отметить, что такого рода соглашение может повлиять на отношения между Францией и Германией, поскольку эти страны подписали аналогичное соглашение в 2017 году. Кроме того, в июле этого года обе стороны выразили желание придать “новое дыхание” подписанному соглашению. Однако страны не смогли договориться о характеристиках танка.