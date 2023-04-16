Германия полностью отказалась от атомных электростанций

Последние три атомные электростанции Германии станции Атомная электростанция, работавшая в стране более 60 лет, была заброшена с остановкой атомной электростанции. В ночь на воскресенье, 16 апреля, власти закрыли три последние действующие атомные электростанции — Изар-2 в Баварии, Неккарвестхайм-2 в Баден-Вюртемберге и Эмсланд в Нижней Саксонии.

Противники атомной энергетики протестовали против этого. Исторический шаг весь день отмечался митингами в Берлине и других городах. Тем временем некоторые люди вышли на улицы против закрытия АЭС. Хотя решение Германии отказаться от атомной энергетики принято уже давно, его плюсы и минусы продолжают обсуждаться, уверен, что так и будет.

Сопредседатель Партии зеленых Рикардо Ланг заявил в Твиттере, что отказ от атомной энергетики «полностью вступает в эру возобновляемых источников энергии» был принят правительством Ангелы Меркель после крупной аварии на атомной электростанции. Три вышеупомянутые атомные электростанции в Германии должны были быть полностью выведены из эксплуатации в конце 2022 года. Однако из-за агрессивной войны России против Украины и связанного с этим энергетического кризиса правительство решило отложить закрытие АЭС до 15 апреля.