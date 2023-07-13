Германия решила отказаться от ремонта украинских танков «Леопард» в Польше

Правительство Германии отказалось от планов создания совместного центра технического обслуживания украинских танков в Польше после напряженных переговоров с Варшавой, сообщает Reuters.

«Танки Leopard 2A5 и «Leopard 2A6» будут ремонтировался в Германии и, возможно, в Литве», — рассказал представитель Минобороны Германии.

Изначально центр располагался в Польше, чтобы было легче транспортировать поврежденные в бою танки к месту ремонта. Однако переговоры затянулись на несколько месяцев из-за обвинений в том, что стоимость ремонта в Польше слишком высока.