Германия выделила 1 млн евро на ремонт и обновление оборудования в аэропорту Термез

Вооруженные силы Германии выделили 1 млн евро на ремонт и обновление оборудования в аэропорту Термез.

27 марта сотрудники посольства ФРГ в Ташкенте посетили аэропорта и увидели результаты монтажных работ.

Взамен на данное финансирование была обновлена ​​система наблюдения аэропорта и установлены энергосберегающие светодиодные лампы.

Дипломатическая миссия из С 2002 по 2015 гг. Международная стабилизационная миссия ISAF Вооруженных сил Германии в Афганистане Он добавил, что использовал аэропорт Термез в южной части Узбекистана в качестве стратегического центра для воздушных перевозок.