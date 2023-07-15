Германия за пять лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро – Шоль

С начала российского вторжения до 2027 года объем поставок вооружений в Украину за счет Германии составит около 17 млрд евро, заявил канцлер Олаф Шоль.

11 июля Германия предоставит Украине новый кредит в размере около 600 млн евро Подтверждено, что пакет помощи передан. По данным Минобороны, Киев получит две ракеты для ЗРК Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 и один беспилотный комплекс Luna.

В мае Германия анонсировала 2,7- пакет вооружений на миллиард евро для Украины в преддверии визита президента Зеленского.

School's заявляет, что Германия уступает только США в предоставлении военной помощи Киеву.