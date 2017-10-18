ГИБДД обяжут доставлять трезвых водителей к машине после теста на алкоголь

Новый регламент вступит в силу 20 октября.

«Если медосвидетельствование происходило на стационарном посту, куда водитель был доставлен, и водитель признан трезвым, то сотрудник ГИБДД обязан вернуть его к автомобилю», — заявил начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД Александр Быков.

Он отметил, что норма закреплена в административном регламенте, регулирующем деятельность по надзору за соблюдением ПДД.

Часть изменений в регламенте носит технический характер — из регламента, к примеру, убрали возможность изъятия водительских прав и снятия номеров: эти меры ранее уже исключены из законодательства и не применяются. Теперь инспектору можно предъявлять не только традиционный бумажный полис ОСАГО, но и распечатку электронного, сообщает «Коммерсантъ».

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